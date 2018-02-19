Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законным
Экономика

Названы возможные кандидаты от ВТБ в совет директоров "Магнита"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Махнев и Тим Демченко могут войти в совет директоров "Магнита" от ВТБ , сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в понедельник в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Демченко сейчас является руководителем управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала", Махнев занимает должность руководителя управления потребительского сектора "ВТБ Капитала".

Всего в совете директоров "Магнита" будет семь человек, от менеджмента компании в него могут войти новый генеральный директор "Магнита" Хачатур Помбухчан и заместитель гендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров, сказал Соловьев.

Также в совете директоров компании, по словам первого зампреда ВТБ, будет три независимых директора. "Мы пока не можем комментировать их личности. У нас есть шорт-лист, и мы находимся в очень активных переговорах с кандидатами", - сказал Соловьев.

В совет директоров ритейлера в настоящее время входят Сергей Галицкий, Помбухчан, миноритарный акционер, бывший гендиректор операционной "дочки" "Магнита" (АО "Тандер") Владимир Гордейчук, замгендиректора "Тандера" по безопасности, юридической и ревизионной работе, GR и PR Аслан Шхачемуков, Дмитрий Чеников, директор сети спортивных магазинов "Высшая Лига" Алексей Пшеничный и директор "Южной торговой компании" Александр Александров.

Ранее Демченко представлял "ВТБ Капитал" в совете директоров ритейлера "Лента", а Махнев много лет был независимым директором самого "Магнита".

Внеочередное собрание акционеров, в повестку дня которого включены вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании совета, назначено на 19 апреля, сообщил ранее "Магнит" .

На прошлой неделе было объявлено о продаже основателем "Магнита" Сергеем Галицким 29,1% акций ритейлера банку ВТБ. В этот же день бизнесмен покинул пост гендиректора созданной им сети.

Теги: Магнит, ВТБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"
Сергей Солонин рассказал о причинах участия в ICO Telegram и инвестициях в "Точку" и РокетбанкПодробнее
"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group
По сведениям издания, миллиардер останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директораПодробнее
Абрамович инвестировал в TelegramАбрамович инвестировал в Telegram
Это уже не первый инвестор Telegram из РоссииПодробнее
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
"Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле""Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле"
"РусАл" хочет блокировать сделкуПодробнее
Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO TelegramГлава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram
Заявка Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложенийПодробнее
Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером
Его состояние оценивается, по предварительным подсчетам, в $1,7 млрдПодробнее
ВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублейВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублей
CEO компании вместо Галицкого станет ее финансовый директор Хачатур ПомбухчанПодробнее
Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском мореПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море
Варшава, выступающая против "Северного потока 2", хочет проложить газопровод в прибрежной зоне и подключиться к сети газопроводов НорвегииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 февраля6 фото
19 февраля
Фотохроника 19 февраля
Празднование Масленицы в России9 фото
19 февраля
Празднование Масленицы в России
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законнымВ РоссииВ КПРФ опровергли сообщения о вступлении Грудинина в партиюВ РоссииМать ребенка полковника Захарченко потребовала 3 млн руб. за незаконное уголовное преследованиеВ РоссииПрокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Олимпийский онлайн. День 12-й

Олимпийский онлайн. День 12-йВ очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград Подробнее

Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне

Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 во вторник

Полицейского из Лондона обвинили в воровстве печенья

Нигерийские школьницы спаслись от террористов "Боко Харам"

Туман остановил переправу в Крым

Прокуратура пресекла несогласованные проверки резидентов ТОР на Сахалине

Киев и Донбасс договорились развести силы под станицей Луганской

"Первый канал" опроверг информацию об уходе Екатерины Андреевой из программы "Время"

Стрела башенного крана упала на стройплощадке в Волгограде

Евросоюз призвал принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии

Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении "российского вмешательства" в выборы

Замглавы МИД Украины выступила против участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе

Священник призвал обратить внимание на ранение двух мусульман при защите православных в Кизляре

В Москве убит шансонье Петр Гара

Песков подтвердил встречу Путина, Эрдогана и Рухани

Фигурка Швейка похищена в Одессе с фасада пивной на Дерибасовской

Житель Грузии попросил в церкви отпущения грехов и оставил гранату

"Луч-Энергия" стал первым финалистом Кубка Футбольной национальной лиги

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Микст, танцы на льду, Произвольный танец
Фристайл04:30Женщины, хаф-пайп, Финалы
Шорт-трек13:00Женщины, 3000 м, эстафета, Финалы
Биатлон14:15Микст, смешанная эстафета, Финал
Лыжное двоеборье15:45Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км, Лыжная гонка 10 км (Финал)