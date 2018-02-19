Названы возможные кандидаты от ВТБ в совет директоров "Магнита"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Махнев и Тим Демченко могут войти в совет директоров "Магнита" от ВТБ , сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в понедельник в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Демченко сейчас является руководителем управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала", Махнев занимает должность руководителя управления потребительского сектора "ВТБ Капитала".

Всего в совете директоров "Магнита" будет семь человек, от менеджмента компании в него могут войти новый генеральный директор "Магнита" Хачатур Помбухчан и заместитель гендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров, сказал Соловьев.

Также в совете директоров компании, по словам первого зампреда ВТБ, будет три независимых директора. "Мы пока не можем комментировать их личности. У нас есть шорт-лист, и мы находимся в очень активных переговорах с кандидатами", - сказал Соловьев.

В совет директоров ритейлера в настоящее время входят Сергей Галицкий, Помбухчан, миноритарный акционер, бывший гендиректор операционной "дочки" "Магнита" (АО "Тандер") Владимир Гордейчук, замгендиректора "Тандера" по безопасности, юридической и ревизионной работе, GR и PR Аслан Шхачемуков, Дмитрий Чеников, директор сети спортивных магазинов "Высшая Лига" Алексей Пшеничный и директор "Южной торговой компании" Александр Александров.

Ранее Демченко представлял "ВТБ Капитал" в совете директоров ритейлера "Лента", а Махнев много лет был независимым директором самого "Магнита".

Внеочередное собрание акционеров, в повестку дня которого включены вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании совета, назначено на 19 апреля, сообщил ранее "Магнит" .

На прошлой неделе было объявлено о продаже основателем "Магнита" Сергеем Галицким 29,1% акций ритейлера банку ВТБ. В этот же день бизнесмен покинул пост гендиректора созданной им сети.