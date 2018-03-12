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ФАС согласовала ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций "Магнита"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" о приобретении 29,1% акций ПАО "Магнит" , сообщает ведомство.

Соглашение о покупке группой ВТБ 29,1% акций у основателя "Магнита" Сергея Галицкого было подписано в феврале на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Предприниматель покинул пост гендиректора "Магнита" и выходит из состава совета директоров, сохранив при этом 3% акций компании. ВТБ становится крупнейшим акционером сети. Новым гендиректором с 17 февраля на трехлетний срок назначен CFO "Магнита" Хачатур Помбухчан.

Как рассказал сам Галицкий, после продажи бизнеса он планирует продолжить свои проекты как частное лицо, сосредоточиться на развитии детско-юношеского спорта и реконструировать старейший в его родном Краснодаре кинотеатр "Аврора".

Теги: ВТБ, Магнит
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