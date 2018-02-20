Прокуратура пресекла несогласованные проверки резидентов ТОР на Сахалине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Сахалинской области предотвратила более 140 необоснованных проверок бизнеса в текущем году, включая резидентов территорий опережающего развития (ТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

"Пресечена попытка трех контролирующих органов провести в 2018 году без согласования с Минвостокразвития плановые проверки резидента ТОР АО "Совхоз "Тепличный", реализующего крупномасштабные сельскохозяйственные проекты на Сахалине. Руководителям органов контроля внесены представления, три должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представления председателю правительства Сахалинской области, руководителю Государственной инспекции труда региона в связи с проведением внеплановых проверок без согласования с Минвостокразвития резидента сельскохозяйственной ТОР АО "Мерси Агро Сахалин".

По данным пресс-службы, еще для одного резидента туристической территории опережающего развития ООО "Хонока-Сахалин" препятствием для реализации в Южно-Сахалинске инвестиционного проекта стало "несоответствие вида разрешенного использования земельного участка градостроительному регламенту". По представлению прокуратуры муниципалитет привел в соответствие соответствующую документацию.

"По протестам прокуроров из 144 нормативно-правовых актов исключены административные барьеры: истребование излишних документов, прохождение ничем не предусмотренных процедур, установление длительных сроков получения услуг и другие", - сообщает пресс-служба.

Только после вмешательства прокуроров 8 региональных и муниципальных контролирующих органов из административных регламентов по осуществлению контроля исключили нормы, предусматривающие возможность проведения проверок резидентов ТОР без согласования с Минвостокразвития.

Прокуратура также не согласовала контролирующим органам "более 60 необоснованных внеплановых проверочных мероприятий (46% от общего числа)".

После вмешательства прокуратуры органы власти погасили предпринимателям задолженность на общую сумму более 60 млн рублей по выполненным государственным и муниципальным контрактам.