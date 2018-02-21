Apple начала переговоры о закупке кобальта напрямую у производителей металла

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Apple ведет переговоры о закупке кобальта напрямую у горнодобывающих компаний, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компания таким образом рассчитывает обеспечить себе достаточные запасы ключевого элемента для аккумуляторов ее устройств на фоне растущей обеспокоенности отрасли возможной нехваткой металла в условиях бума в сфере электромобилей.

Apple является одним из крупнейших в мире потребителем кобальта, однако до настоящего времени оставляла процесс закупки металла компаниям, выпускающим для нее батареи.

По словам одного из источников, Apple рассчитывает на заключение с горнодобывающими компаниями контрактов на поставку нескольких тысяч тонн кобальта в год сроком действия в пять лет и более.

Компания начала переговоры с поставщиками кобальта более года назад, отмечают источники.

На данный момент порядка 25% добываемого в мире кобальта используется в смартфонах.