Минфин не стал возражать против частной российской криптовалюты без госинвестиций

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не возражает против создания частной российской криптовалюты при отсутствии государственных инвестиций в этот проект, следует из письма министра финансов Антона Силуанова президенту РФ Владимиру Путину (письмо есть в распоряжении "Интерфакса").

"Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств", - говорится в документе.

Письмо было направлено 29 января 2018 года во исполнение поручения главы государства от 30 декабря 2017 года в части создания национальной криптовалюты в России. В документе отмечается, что в применении технологии распределенных реестров существует ряд правовых и технологических ограничений. Силуанов указывает, что в системе Bitcoin количество транзакций составляет 7 штук в секунду, в Ethereum - 20 штук, а у платежной системы Visa - 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.

"Попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту", - говорится в документе. В нем также отмечается, что в последнее время появились сообщения об ограничении доступа российских пользователей к иностранным криптовалютным биржам, и можно в будущем ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты РФ на международные площадки.

"С учетом вышеизложенного представляется, что создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей "эмиссии" криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров", - отмечает Силуанов в письме.

В документе также говорится, что использование расчетов на распределенных реестрах в системе военно-технического сотрудничества может нести угрозы для конфиденциальности операций.

Как сообщалось, замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре 2017 года заявил, что Минфин считает нецелесообразным создавать в России крипторубль.

ЦБ РФ летом 2017 года анонсировал планы создать виртуальную национальную валюту. Позднее уточнялось, что это будет виртуальный рубль. Затем в декабре 2017 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России в 2018 году начнет обсуждение с партнерами по ЕАЭС и БРИКС возможность создания единой цифровой валюты. "Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения", - сказала тогда Скоробогатова.