У Минфина и ЦБ возникли разногласия по ограничению обмена криптовалют

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минфин и Банк России пока не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество, говорится в сообщении министерства по подготовленному им законопроекту "О цифровых финансовых активах".

По мнению Банка России, как отмечается в сообщении, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Минфин, в свою очередь, полагает, что, так как сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение, законодательный запрет на их совершение может привести к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По мнению ведомства, предлагаемое законопроектом закрепление определения криптовалюты как имущества в электронной форме, а также устанавливаемый особый порядок совершения на территории РФ сделок с ней только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям, позволит существенно снизить риски мошенничества, легализации преступных доходов, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами. Последнее приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, отмечает Минфин.

Использование криптовалют на территории РФ в качестве средства платежа не предполагается, подчеркивается в сообщении.

Законопроект дает определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, их основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в РФ. Документом регулируются вопросы публичного привлечения денежных средств и криптовалют через размещение токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определяются особенности оборота цифровых финансовых активов.

Минфин также сообщил, что завершается разработка законопроекта, предусматривающего определение в законодательстве понятия "денежные суррогаты", а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа.