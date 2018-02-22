ФАС разрешила "Транснефти" установить контроль над НМТП за счет покупки доли у "Суммы"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Фенти Девелопмент Лтд." (Швейцария), входящей в группу ПАО "Транснефть", о приобретении права определять условия осуществления предпринимательской деятельности ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).
Согласно сообщению ведомства, соответствующее право будет получено в результате приобретения 500 обыкновенных акций (50% голосующих акций) компании "Омирико Лимитед" (Кипр).
"Совершение сделки приведет к установлению косвенного контроля ПАО "Транснефть" над 50,1% голосующих акций ПАО "НМТП" в результате совершения сделки по передаче компанией "Порт-Петровск Лтд." 50% голосующих акций компании "Омирико Лимитед" приобретателю", - уточняет ведомство.
"Омирико Лимитед" на паритетных началах владеют "Транснефть" и "Сумма".