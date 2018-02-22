ФАС разрешила "Транснефти" установить контроль над НМТП за счет покупки доли у "Суммы"

22 февраля 12:38

Forbes опубликовал рейтинг "Королей госзаказа"

Первое место разделили бизнесмены, получившие подряды РЖД на 218,2 млрд рублей Подробнее

21 февраля 20:48

ЦБ утвердил план санации банка "Советский"

Кредитное учреждение из Петербурга стало четвертым банком, подпавшим под санацию по новой схеме Подробнее

21 февраля 17:14

"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске

В компании заявляют, что по вине капитана порта, действующего в интересах танкера "Пенелопа", с 31 января фактически заблокирована работа порта Подробнее

21 февраля 10:57

США оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 лет