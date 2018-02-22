Минтранс прокомментировал проблему с отгрузкой нефтепродуктов в Новороссийске

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ принимает меры по урегулированию ситуации на терминале ПАО "НМТП", отгрузка нефтепродуктов может быть осуществлена в течение трех суток, сообщило ведомство.

"Минтрансом России, Росморречфлотом, ОАО "РЖД" и другими организациями предпринимаются все возможные усилия для скорейшего урегулирования ситуации. При обеспечении бесперебойной работы причальных сооружений и соблюдении терминалом установленных норм погрузочно-разгрузочных работ погрузка судов может быть осуществлена в течение трех суток", - говорится в сообщении.

Минтранс и Росморречфлот рассмотрели обращение компании "Транснефть" об урегулировании ситуации с отгрузкой нефтепродуктов на терминале ПАО "НМТП". По данным ведомства, задержка в порту пяти ожидающих разгрузки танкеров связана с временным выводом владельцем (ПАО "НМТП") причалов №№26 и 27 из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком. Ситуацию осложнила штормовая погода в течение недели, отмечается в сообщении.

Накануне "Транснефть" направила обращение на имя министра транспорта РФ Максима Соколова и проинформировала ФСБ и Генеральную прокуратуру о ситуации, сложившейся с отгрузкой нефтепродуктов на экспорт в порту Новороссийск.

Претензии "Транснефти"

В обращении "Транснефти" говорилось, что с 31 января 2018 года фактически заблокирована работа порта Новороссийск на причалах ПАО "НМТП", остановлены отгрузки экспортных партий нефтепродуктов и минудобрений, простаивают вагоны, подтвержденные и готовые к погрузке суда на рейде, что приводит к дезорганизации работы в порту и "создает угрозу нарушения его транспортной безопасности". Ситуация неоднократно обсуждалась на "площадке" Минтранса, отмечалось в письме министру транспорта.

По мнению "Транснефти", капитан порта "превышает свои должностные полномочия, не выполняя свои прямые функции, определенные Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, федеральным законом "О морских портах", положением о капитане морского порта, не обеспечивает безопасность движения и стоянки судов в акватории порта, не предотвращает незаконное нахождение/передвижение морских судов, тем самым не осуществляет государственный портовый контроль".

Целью предпринимаемых капитаном порта действий является обеспечение первоочередной перевалки танкера "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг", морской агент - ООО "МА "Шельф-Флот"), "обработка любых других судов поставлена капитаном под условие загрузки указанного танкера", поясняется в письме.

В обращении отмечалось, что грузовую обработку танкера "Пенелопа" невозможно осуществить из-за отсутствия у представителей судовладельцев в порту надлежаще оформленных документов на груз, о чем НМТП неоднократно уведомлял капитана порта, судового агента, а также грузоотправителя НК "Роснефть" . В настоящее время в течение нескольких суток "Пенелопа" по указанию капитана порта пришвартована к причалу №27 и препятствует обработке других танкеров.

"Капитан порта игнорирует любые сообщения ПАО "НМТП" при составлении суточных графиков расстановки и движения судов и не учитывает обращения иных грузоотправителей с законными требованиями и необходимости загрузки танкеров согласно договорным обязательствам", - написал Токарев министру транспорта.

Ограничения на погрузку

При этом позднее в среду в РЖД заявили, что компания с 9 февраля ввела ограничения на погрузку нефтепродуктов на станцию Новороссийск в адрес ООО "Импортпищепром" "в связи с необеспечением выгрузки грузополучателем и для недопущения скопления цистерн".

"Компания готова возобновить погрузку при нормализации ситуации с выгрузкой. Движение грузовых и пассажирских поездов в районе Новороссийска осуществляется в нормальном режиме", - добавил представитель РЖД.

Ранее "Транснефть" сообщила, что в настоящее время на рейде в ожидании погрузки находятся 4 танкера, а два ушли в другие порты. Затоваривание резервуарного парка и, как следствие, скопление на подъездных путях не разгружаемых ж/д цистерн (порядка 2389 вагонов) вынудило РЖД ввести конвенцию. На южном направлении "Транснефть" ощущает нехватку цистерн для погрузки в Тихорецке.

Государство владеет 20% акций НМТП, контролирует одну из крупнейших в России стивидорных групп паритетное СП "Транснефти" и группы "Сумма" - Novoport Holding (50,1% акций). Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Пакет в размере 5,3% находятся в управлении ОАО "РЖД". Активы "Новороссийского морского торгового порта" расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске.