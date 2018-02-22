"Газпром" поставил новый исторический рекорд экспорта

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" 21 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров.

Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).