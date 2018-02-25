"Газпром" поставил 4-й подряд рекорд экспорта благодаря циклону "Зверь с Востока"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Крепчающие морозы в Европе помогают "Газпрому" ставить рекорды экспорта каждый день: в субботу 24 февраля компания установила четвертый подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 655,2 млн куб. м газа.

Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", "эта неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. 24 февраля компания снова, четвертый раз за последние четыре дня, улучшила абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд - 655,2 млн куб. м. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, - 2,4 млн куб. м".

В "Газпроме" с удивлением отмечают: "При этом новый рекорд был установлен в субботу - в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю".

Нынешнее позднее сильное похолодание - холодный сибирский антициклон, который европейская пресса прозвала "Зверем с Востока" (Beast from the East), подстегивает потребление газа и рост цен на него на спотовых площадках. На хабе в австрийском Баумгартене на понедельник контракты заключались по $360 за тысячу кубометров, тогда как в начале месяца газ стоил лишь около $230 за тысячу кубов.