РФ с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молочной продукции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. На этот же день запланированы и консультации Россельхознадзора с представителями Минсельхозпрода Белоруссии.

Между тем, российские эксперты не видят во вводимых ограничениях опасности для российской молокоперерабатывающей отрасли и потребителей.

Как сообщается в письме Россельхознадзора в адрес своих теруправлений и ФТС, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Это решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме.

Как сообщалось, Россельхознадзор последнее время не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.

В 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. Причем в 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

Обо всех случаях нарушений Россельхознадзор информировал белорусских коллег.

После сообщения о планах по введению запрета белорусская сторона заявила, что готова провести консультации с РФ по данному вопросу в любое время.

Как сообщил "Интерфаксу" замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, "достигнута договоренность, что встреча будет проведена 26 февраля в Москве, параметры и ее участники уточняются".

По его словам, более точные данные появятся в понедельник утром. "На 26 февраля у нас очень плотный график, день будет напряженным", - сказал он".

По данным пресс-службы Россельхознадзора на вечер четверга, в графике руководителя службы Сергея Данкверта встречи с коллегами из Белоруссии не было.

Между тем, как считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом", вводимый запрет не отразится на работе российской молокоперерабатывающей отрасли, которая использует белорусские молоко, сливки и сыворотку в качестве сырья.

"Серьезных последствий для переработчиков, а также и для потребителей ожидать не стоит", - заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, "выпадающие" белорусские объемы вполне могут быть замещены отечественной продукцией. "Запасы сухих молока и сливок, имеющиеся в настоящее время на наших предприятиях, в два раза больше прошлогодних, их достаточно для того, чтобы компенсировать белорусскую продукцию. Больше прошлогодних на 20% и запасы питьевого молока, - сказал он. - Спрос достаточно сбалансирован, колебаний ждать не стоит".

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько также считает, что имеющихся в стране запасов будет достаточно, чтобы возместить потери белорусской продукции.

Кроме того, отметил он, запрет поставок из Белоруссии позволит остановить снижение закупочных цен на российское молоко, которое наблюдается в последнее время.

Говоря о возможных последствиях этого запрета для потребителей, Д.Рылько сказал, что это будет зависеть от того, сколько продлится ограничение и затронет ли оно другие категории молочной продукции.

По данным Союзмолока, в январе-ноябре 2017 года доля Белоруссии в поставках в РФ сухого обезжиренного молока составила 82% (95 тыс. тонн), сгущенного молока и сливок - 78% (172,4 тыс. тонн), несгущенных молока и сливок - 92% (269,2 тыс. тонн), молочной сыворотки и продуктов из натуральных компонентов молока - 90% (83,1 тыс. тонн).

В 2017 году Белоруссия поставила в РФ 296,2 тыс. тонн молока и сливок против 239,4 тыс. тонн годом ранее (рост на 23,7%). В то же время поставки сгущенных и сухих молока и сливок снизились на 2,2%, до 187,7 тыс. тонн со 191,9 тыс. тонн в 2016 году.