Россельхознадзор будет проводить консультации с Белоруссией по молоку после 26 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор будет проводить консультации с Белоруссией по поводу поставок некоторых видов молочной продукции после фактического введения запрета.

"Пока запрет не введен, консультации не планируются. После 26 февраля готовы обсуждать эту проблему", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре назвали странным заявление Минсельхозпрода Белоруссии о том, что ему неизвестны причины ограничений. "Мы постоянно информируем белорусскую сторону о выявляемых нарушениях. Подробная информация есть на сайте службы, в Минск регулярно направляются письма, в которых сообщается об обнаружении в белорусской продукции опасных веществ, о позиции Россельхознадзора по выявленным нарушениям, о предлагаемых мерах по нормализации торговли", - заявили в Россельхознадзоре.

Как сообщалось, Россия с 26 февраля запрещает поставки из Белоруссии пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, молочной наливной, концентрированной и сухой сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка.

Это решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме службы.

Между тем, как заявил агентству "Интерфакс" первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, ведомству неизвестны причины запрета на ввоз молока и молочной продукции в РФ. "Причины закрытия нам неизвестны. Пытаемся выяснить", - сказал он, добавив, что белорусская сторона готова провести консультации с РФ по данному вопросу в любое время.