Минсельхозпроду Белоруссии не известны причины запрета на ввоз молока в РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министерству сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии неизвестны причины запрета на ввоз молока и молочной продукции в РФ, но в ведомстве готовы к консультациям, заявил агентству "Интерфакс" первый заместитель министра Леонид Маринич.

Он добавил, что белорусская сторона готова провести консультации с РФ по данному вопросу в любое время.

Россельхознадзор в четверг сообщил о запрете с 26 февраля ввоза из Белоруссии молока и молочной продукции. Под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервирование и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Это решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме ведомства в адрес своих теруправлений и ФТС.