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Путин не увидел в "Северном потоке 2" конкурента украинскому транзиту

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Проект "Северный поток 2" не является конкурентом украинскому транзиту, и если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита - российская сторона готова их рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее европейские политики, в том числе из стран - сторонников реализации проекта "Северный поток 2", назвали условием реализации проекта сохранение транзита российского газа через Украину.

"Это, кстати говоря, даже не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего не имеем против продолжения сотрудничества и с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки", - сказал президент РФ.

Курц отметил: "Австрийское федеральное правительство его поддерживает, но здесь, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран".

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream-2), минуя Украину, Польшу и страны Балтии, пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Австрия и газовый хаб в австрийском Баумгартене является конечной целевой точкой нового газотранспортного маршрута. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока". Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper. Ранее сообщалось. что к реализации проекта "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Строительство планировалось завершить к концу 2019 года.

Теги: Северный поток 2, Nord Stream 2
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