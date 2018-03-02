Рынок акций РФ снизился в пятницу во главе с металлургами

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился во главе с бумагами металлургов на фоне негативной внешней конъюнктуры, вызванной новостями о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия; подешевели акции "Газпрома" на фоне очередного витка конфронтации концерна с украинским "Нафтогазом".

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2288,84 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1261,63 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 57,2 руб./$1 (+0,38 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 2,1-3%, доллар вырос на 0,68 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "Мечела" (-3,6% и -1,4% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,2%), "РусАла" (-2,7%), "Северстали" (-1,9%), "Роснефти" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы").

"Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Еврокомиссия заявила, что текущая ситуация между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" относительно поставок газа из России на Украину вызывает опасения не только относительно поставок газа, но и, возможно, также транзита газа в Евросоюз. Глава Минэнерго Александр Новак в ближайшее время намерен обсудить с еврокомиссаром по энергетики Марошем Шефчовичем ситуацию вокруг контракта "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" на поставку газа на Украину и транзит в Европу.

Выросли бумаги "Магнита" (+1,5%, до 5058 рублей), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Мосбиржи" (+1%), "Норникеля" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Индексы в США накануне упали на 1,3-1,7% при возросшей волатильности, поскольку объявленные президентом США Трампом пошлины на импорт стали и алюминия грозят ростом издержек и торговой войной, пишет The Wall Street Journal. Трамп сделал объявление о тарифах на встрече с руководителями металлургических компаний в Белом доме в четверг и пообещал на следующей неделе подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (Япония упала на 2,6%, Китай потерял 0,8%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 1,1-2,2%), продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 теряет 0,7%) и завершает неделю ощутимым откатом нефть на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста добычи сланцевой нефти в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $63,54 за баррель (-0,5% и -1,4% в четверг), апрельская цена WTI - $60,48 за баррель (-0,8% и -1,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции "МРСК Центра и Приволжья" (-3,2%), "МРСК Урала" (-2,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-2,7%), АДР Qiwi (-2,3%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (-1,8%).

Выросли бумаги "Магаданэнерго" (+4,4% и +18% "префы"), "Квадры" (+2%), Polymetal (+1,6%), "Группы ЛСР" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке Московской биржи за день составил 39,528 млрд рублей (из них 12,489 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).