Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением страны.

"Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро ... мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт", - сказал он в "Укртрансгазе" в субботу утром в ходе проверки уровня обеспечения украинцев газом.

Между тем, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018.

Порошенко заявил накануне, что контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке.

2 марта украинский президент поддержал в соцсетях инициативу НАК "Нафтогаз Украина" под названием "Прикрути", (#Прикрути), которая, по задумке авторов, должна помочь сэкономить газ. Призыв обращен к госучреждениям и граждан, которых просят снизить температуру в помещениях.

#Прикрути - важлива ініціатива @NaftogazUkraine , який закликає українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля.



Щоб зруйнувати сценарій РФ - достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус. #Прикрути pic.twitter.com/r3l33jOaag — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

В субботу главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшее время направит ПАО "Газпром" (РФ) предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа.