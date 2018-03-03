"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Как сообщалось, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года). Своим иском о расторжении "Газпром" как минимум стремится остановить штрафы за недостаточный транзит за следующие два года и прожить по временным условиям и временным тарифам - до нового решения арбитража.

Тем временем уже через месяц должно завершиться строительство первой нитки магистрали "Турецкий поток", по которой газ пойдет в обход Украины на запад Турции, а также может частично быть распределен в соседние страны Европы. Согласно последнему комментарию главы "Газпрома" Алексея Миллера, уже построено по двум ниткам более 910 км газопровода "Турецкий поток" - это 49% трассы проекта.