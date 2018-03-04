The FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Компания Royal Dutch Shell доставит танкер со сжиженным природным газом (СПГ) с Ямала в Великобританию, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

В последние дни Британские острова оказались во власти антициклона "Эмма", пришедшего вслед за волной морозного сибирского воздуха, которую СМИ прозвали "Зверь с Востока". В Великобритании, как и на большей части Западной Европы, держатся рекордно низкие для этого времени года температуры, страну засыпает снегом.

На этой неделе Единая энергосистема Великобритании (National Grid) объявила, что на фоне растущего спроса страна столкнулась с угрозой дефицита газа - такое предупреждение было выпущено впервые за восемь лет. Рядовых граждан эта проблема не коснулась, но некоторые предприятия получили предложения сократить потребление. При этом цены на голубое топливо в стране продолжают расти.

Как напоминает The FT, отношения Москвы и Лондона в последние месяцы складываются непросто: премьер Тереза Мэй обвиняет Кремль в организации "информационной войны". В то же время в страну направляется танкер с российским СПГ. Как ожидается, в эти выходные Shell перекачает топливо с российского ледокола на собственное судно, а 6 марта доставит СПГ в терминал в Милфорд Хэйвен. Уже оттуда российский газ попадет в топливную систему Великобритании.

Изданию не удалось получить комментарии ни Shell, ни "НОВАТЭКа" (владеет 50,1%, акций "Ямал СПГ").

Как отмечается, резкое похолодание показало, насколько зависима Великобритания от газового импорта в условиях сокращения собственных месторождений в Северном море. Газ обеспечивает до 40% электрической генерации в стране и является источником тепла для подавляющего большинства домохозяйств и предприятий.

В британском правительстве настаивают, что поставки топлива по газопроводам из Норвегии и континентальной Европы в сочетании с покупкой СПГ являются достаточными для удовлетворения внутреннего спроса в любых условиях. По их данным, менее 1% поставляемого в Великобританию газа приходится на Россию.

Первый танкер с СПГ с Ямала должен был прийти в Великобританию в декабре 2017 года на фоне закрытия трубопровода Forties, через который в страну поступает нефть и газ из Северного моря. К моменту, когда судно пришло в порт Айл оф Грейн в Кенте, цены на топливо вновь пошли вниз, в результате СПГ был перекачан на другой танкер и отправлен в Бостон (США).