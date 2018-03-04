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Экономика

The FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГ

Есть обновление от 18:11

Лондон столкнулся с угрозой дефицита топлива на фоне рекордных холодов

The FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГ
Архивное фото
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Компания Royal Dutch Shell доставит танкер со сжиженным природным газом (СПГ) с Ямала в Великобританию, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

В последние дни Британские острова оказались во власти антициклона "Эмма", пришедшего вслед за волной морозного сибирского воздуха, которую СМИ прозвали "Зверь с Востока". В Великобритании, как и на большей части Западной Европы, держатся рекордно низкие для этого времени года температуры, страну засыпает снегом.

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На этой неделе Единая энергосистема Великобритании (National Grid) объявила, что на фоне растущего спроса страна столкнулась с угрозой дефицита газа - такое предупреждение было выпущено впервые за восемь лет. Рядовых граждан эта проблема не коснулась, но некоторые предприятия получили предложения сократить потребление. При этом цены на голубое топливо в стране продолжают расти.

Как напоминает The FT, отношения Москвы и Лондона в последние месяцы складываются непросто: премьер Тереза Мэй обвиняет Кремль в организации "информационной войны". В то же время в страну направляется танкер с российским СПГ. Как ожидается, в эти выходные Shell перекачает топливо с российского ледокола на собственное судно, а 6 марта доставит СПГ в терминал в Милфорд Хэйвен. Уже оттуда российский газ попадет в топливную систему Великобритании.

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Изданию не удалось получить комментарии ни Shell, ни "НОВАТЭКа" (владеет 50,1%, акций "Ямал СПГ").

Как отмечается, резкое похолодание показало, насколько зависима Великобритания от газового импорта в условиях сокращения собственных месторождений в Северном море. Газ обеспечивает до 40% электрической генерации в стране и является источником тепла для подавляющего большинства домохозяйств и предприятий.

В британском правительстве настаивают, что поставки топлива по газопроводам из Норвегии и континентальной Европы в сочетании с покупкой СПГ являются достаточными для удовлетворения внутреннего спроса в любых условиях. По их данным, менее 1% поставляемого в Великобританию газа приходится на Россию.

Первый танкер с СПГ с Ямала должен был прийти в Великобританию в декабре 2017 года на фоне закрытия трубопровода Forties, через который в страну поступает нефть и газ из Северного моря. К моменту, когда судно пришло в порт Айл оф Грейн в Кенте, цены на топливо вновь пошли вниз, в результате СПГ был перекачан на другой танкер и отправлен в Бостон (США).

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект стоимостью $27 млрд предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая.

Производство СПГ началось 5 декабря 2017 года. 8 декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта "Ямал СПГ".

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Теги: Великобритания, Россия, Royal Dutch Shell
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