Великобритания понесла миллиардный ущерб из-за непогоды

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - За одну неделю морозной погоды Великобритания понесла убытки не менее миллиарда фунтов стерлингов (почти $1,4 миллиарда) и рискует в два раза сократить темпы роста ВВП за первые месяцы текущего года, сообщила газета The Guardian .

По мнению аналитиков, ущерб о шторма "Эмма" стал самым ощутитмым с конца 2010 года. Рост ВВП составляет 0,2% при ожидаемом показателе в 0,4%.

Сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Также несут убытки транспортные сети и ритейлеры. Пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.