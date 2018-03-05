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Украина собралась через международные суды заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд

Есть обновление от 16:58

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Киев готов пойти в международные суды, чтобы заставить "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Они ("Газпром" - ИФ) выплачивают (сумму компенсации - ИФ) сразу, по правилам арбитража. Они уже нарушили правила арбитража. Поэтому будем давить. Не забывайте - у нас есть Нью-Йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, "Газпром" также нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов с "Нафтогазом", "поскольку это невозможно с юридической точки зрения".

"Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть с исполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся", - добавил Климкин.

"Газпром" устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере - ИФ) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия - ИФ) - Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", - сказал министр.

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

После решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу. Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

2 марта министерство энергетики и угольной промышленности Украины из-за дисбаланса в 15-20 млн кубических метров в сутки ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута.

Теги: Газпром, Нафтогаз, РФ, Украина
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