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Порошенко утвердил санкции против четырех банков для предотвращения вывода капиталов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - сообщает во вторник днем пресс-служба главы Украинского государства.

Соответствующий указ президента Украины также опубликован на сайте главы государства.

В пресс-службе президента отмечают, что решение было принято в соответствии со статьей 5 закона Украины "О санкциях" и в поддержку предложения Национального банка Украины. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Согласно документу, Кабинет министров Украины вместе с НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением", - говорится в сообщении. Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций, и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 1 марта СНБО Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Промивенстбанк, ПИБ, Киев) основан в 1992 году. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (21,625 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков. 14 июля в НБУ поступило письмо от представителей украинского бизнесмена Александра Ярославского, в котором он выразил намерение в будущем предоставить регулятору пакет документов для согласования покупки ПИБа. До настоящего времени такой пакет документов предоставлен не был.

15 февраля 2018 года председатель ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что Внешэкономбанк рассчитывает продать украинский Проминвестбанк (ПИБ, Киев) до 1 мая 2018 года.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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