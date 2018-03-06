United Airlines отказалась от планов заменить бонусы сотрудников на лотерею

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Руководство американской авиакомпании United Airlines отказалось от планов заменить квартальные бонусы сотрудникам на проведение лотереи с призами после публичного протеста сотрудников.

"Мы хотели создать более эффективную и увлекательную программу, однако мы неверно оценили реакцию на предложенные меры, - заявил президент компании Скотт Кирби. - Поэтому мы отложим эти изменения, чтобы оценить вашу реакцию и решить, в каком направлении двигаться".

Ранее сообщалось, что Кирби предложил отменить бонусы, составляющие порядка $1,2 тыс. в год, на возможность участия в ежеквартальном розыгрыше денежных призов в сумме от $2 тыс. до $40 тыс., машин и туристических путевок. Также предполагался суперприз в размере $100 тыс.

Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки - петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org. Они также выразили недовольство тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере $1 тыс. вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.