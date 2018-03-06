Экономика

ФАС прекратила дело в отношении "Мегафона" по международному роумингу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело в отношении ПАО "Мегафон" о международном роуминге в связи с отсутствием нарушений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Как отметили в службе, "Мегафон" добровольно снизил монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге. "Комиссия оценила факт оповещения абонентов на сайте оператора об изменении тарифов на услуги связи в национальном роуминге в качестве исполнения обязанности, установленной правилами оказания услуг телефонной связи. Представленные тарифы комиссия признала экономически обоснованными", - говорится на сайте ФАС. Ведомство решило не выдавать оператору предписание, однако компания должна будет выплатить штраф, размер которого будет определен по итогам завершения административного производства.

Летом 2017 года ФАС возбудила дела в отношении "большой четверки" операторов связи (ПАО "МТС" , ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон", ПАО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2)) дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. ФАС заподозрила компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, а также при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ.

В феврале ФАС признала, что МТС и "Вымпелком" установили монопольно высокие цены на услуги связи при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ. Так как операторы добровольно устранили нарушения, регулятор не стал выдавать им предписания - тем не менее, обеим компаниям грозят штрафы, их размер будет определен после завершения административного производства.

ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Мегафон" в январе 2017 года по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Основанием послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям от 20% до 2200% от ранее установленных.

Между тем 5 марта ФАС России сообщила о возбуждении дел в отношении ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" за неисполнение предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга.

Теги: Мегафон, ФАС России
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