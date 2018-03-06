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Источник объяснил присутствие Гапонцева в американской части списка Forbes

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Основатель американской IPG Photonics Валентин Гапонцев "перешел" из российской части списка Forbes в американскую по просьбе головного офиса журнала, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Американский офис журнала обратился к коллегам из Forbes Russia с предложением забрать Гапонцева в американскую часть списка. Аргументировав это тем, что он давно живет в США, является американским гражданином, имеет американский бизнес", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что российские коллеги согласились с предложением американского Forbes, уточнив, что решение принималось без давления с чьей-либо стороны.

Forbes во вторник опубликовал глобальный рейтинг миллиардеров. Российское представительство в списке журнала, который Минфин США использовал при составлении "кремлевского списка", выросло до 102 человек с 96 год назад.

При этом Гапонцева, чье попадание в "кремлевский список" вызвало недоумение, Forbes отнес к гражданам США, в российской части перечня его нет. Минфин США ранее никак не комментировал перспективы обновления "кремлевского списка" после внесения изменений в список Forbes.

Богатейшим человеком России, по версии журнала, стал владелец "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и транспортных активов Владимир Лисин ($19,1 млрд, 57-е место в мире), поднявшийся с третьего места в 2017 году. Владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов остался на втором месте ($18,7 млрд, 60-я позиция в мире), а прошлогодний лидер Леонид Михельсон ("НОВАТЭК", "СИБУР") стал третьим с оценкой состояния в $18 млрд (64-е место в глобальном списке).

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Также в топ-10 богатейших россиян журнал включил Вагита Алекперова ($16,4 млрд, 78-е место в мире), Геннадия Тимченко ($16 млрд, 82), Владимира Потанина ($15,9 млрд, 83), Андрея Мельниченко ($15,5 млрд, 88), Михаила Фридмана ($15,1 млрд, 93), Виктора Вексельберга ($14,4 млрд, 99) и Алишера Усманова ($12,5 млрд, 118).

Во второй российской десятке - Роман Абрамович ($10,8 млрд, 140-е место), Герман Хан ($9,8 млрд, 152), Михаил Прохоров ($9,6 млрд, 158), Виктор Рашников ($9,3 млрд, 164), Алексей Кузьмичев ($7,6 млрд, 205), Искандер Махмудов ($7,3 млрд, 211), Леонид Федун ($6,9 млрд, 237), Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд, 242), Олег Дерипаска ($6,7 млрд, 248) и Сулейман Керимов ($6,4 млрд, 265).

Среди новичков списка - владелец "Р-Фарма" Алексей Репик (оценка состояния - $2,1 млрд), Павел Дуров (Telegram, $1,7 млрд), Константин Струков ("Южуралзолото", $1,7 млрд), Андрей Андреев (интернет, $1,5 млрд), Михаил Шелков ("ВСМПО-Ависма", $1,2 млрд), Сергей Колесников и Игорь Рыбаков ("Технониколь", по $1,2 млрд), Игорь Ротенберг ("Газпром бурение", "ТПС Недвижимость" и др., $1,1 млрд), Владимир Коган (банк "Уралсиб" , $1,1 млрд), Эдуард Чухлебов и Игорь Кудряшкин (УГМК, по $1 млрд), Сергей Петров ("Рольф", $1 млрд).

Выбыли фигуранты прошлогоднего перечня - и, соответственно, "кремлевского списка" - Данил Хачатуров, Алексей и Дмитрий Ананьевы, Алексей Богачев, Саит-Салам Гуцериев.

Теги: IPG Photonics, Валентин Гапонцев
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