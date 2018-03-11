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Китай выступил против торговой войны с США

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Возможность торговой войны между Китаем и США в настоящее время привлекает большое внимание депутатов проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР), заявил на пресс-конференции в рамках форума министр коммерции Китая Чжун Шань. Он отметил, что "в торговой войне не может быть победителей, она может превратиться в бедствие для экономик Китая и США и других стран мира".

Чжун Шань сообщил, что за последние 40 лет китайско-американская торговля выросла в 232 раза, а общая сумма взаимных инвестиций достигла $230 млрд.

Он назвал дефицит США в торговле с Китаем одной из важнейших проблем в двухсторонних торговых связях. По американской официальной статистике он растет ежегодно примерно на 20%. Дефицит носит структурный характер и связан с существующими в США ограничениями на экспорт в Китай продукции высоких технологий.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации Китай и США должны продолжать переговорный процесс для устранения существующих противоречий.

Теги: Китай, США
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