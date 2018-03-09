Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пэк Ун Гю в пятницу заявил, что южнокорейские власти выступают решительно против тарифов США на ввоз в страну стали и алюминия, о введении которых ранее объявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы выражаем сожаление в связи с решением США ввести пошлины на импорт стали, несмотря на то, что южнокорейское правительство посредством многих дипломатических каналов подчеркивало негативные последствия этого шага", - заявил министр, выступая на встрече с представителями сталелитейной промышленности страны.

По сообщению CNBC, японские власти, вероятно, обратятся к Вашингтону с просьбой исключить Японию из списка стран, на которые будут распространяться новые тарифы.

Как отметил генсек японского кабинета Есихидэ Суга, объем импорта Японией стали и алюминия не представляет угрозы для экономики США.

В свою очередь, в Китае заявили о том, что решение Вашингтона о введении пошлин на импорт стали и алюминия может нанести непоправимый ущерб мировой экономике.

В соответствии с заявлением китайского министерства торговли, такие меры означают "серьезную атаку на привычное ведение торговли между странами", и "Китай настроен решительно против этого".

Ранее в пятницу президент США Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия.

Решение вступит в силу примерно через 15 дней. На данном этапе оно не будет распространяться на Канаду и Мексику, некий особый режим импорта может быть введен для Австралии.