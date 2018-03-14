Трамп потребовал ввести пошлины на китайский импорт стоимостью до $60 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп требует от помощников и чиновников торговых ведомств дополнительных мер по сокращению дефицита торгового баланса с Китаем, в том числе в высокотехнологичном и телекоммуникационном секторах.

В числе прочих мер могут быть введены пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью до $60 млрд в год, пишет Reuters со ссылкой на источники, обсуждавшие этот вопрос с администрацией Трампа.

По данным источников издания Politico, также рассматривают ограничения на китайские инвестиции в США - якобы в качестве ответной меры на кражу интеллектуальной собственности китайскими компаниями и организациями.

На прошлой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер рассказал президенту о подготовке пошлин на ввозимые в страну китайские товары общей стоимостью $30 млрд в год, отмечает Politico. Ранее об этой встрече не сообщалось. В ответ президент потребовал от Лайтхайзера существенно увеличить размах мер и подготовиться к официальному объявлению о них в ближайшие недели.

По информации издания, на этой неделе сотрудники Белого дома, министерства финансов, Госдепартамента, министерства юстиции, управления торгового представителя США и других министерств и ведомств в спешном порядке готовят соответствующий пакет предложений по поручению президента.

Лоббистские организации опасаются, что новый план будет включать и трудоемкие товары - электронику и компоненты, а также мебель и детские игрушки.

Белый дом может сделать объявление о нем уже на следующей неделе в дополнение к пошлинам на импорт стали и алюминия в США, которые вступают в силу 23 марта.

Ранее Financial Times сообщала, что администрация президента США предложила Китаю увеличить импорт американских товаров и услуг, чтобы сократить дефицит торгового баланса США с КНР на $100 млрд. В случае, если Китай направит соответствующее предложение в кратчайшие сроки, Вашингтон якобы обещал освободить продукцию американских компаний, производимую в КНР, от новых пошлин на импорт.

Сумма в $100 млрд соответствует менее трети показателя отрицательного сальдо баланса торговли США с КНР в прошлом году, составившего порядка $375 млрд.