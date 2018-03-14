Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы будем замораживать российские государственные активы, если будем располагать доказательствами, что они могут угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании", - сказала она.

Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.