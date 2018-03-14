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Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне

Есть обновление от 16:27

Также будет отозвано приглашение Сергея Лаврова в Лондон

Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон, заявила в среду в британском парламенте премьер Великобритании Тереза Мэй.

"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.

Британский премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Мэй добавила, что Британия, тем не менее, не заинтересована в прекращении диалога с Россией. Тем не менее, отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне.

"Я верю, что разрыв диалога между Российской Федерацией и Британией - вне наших национальных отношений", - заявила она.

"После этих вопиющих действий в отношении нашей страны отношения прежними не будут", - сказала британский премьер.

Высылка дипломатов

Кроме того, Великобритания в связи с "делом Скрипаля" решила выслать 23 российских дипломата.

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Мэй.

По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. "Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

История дипломатических скандалов

Лондон уже прибегал в прошлом к высылке российских дипломатов. Так, в 1971 году британские власти выслали из страны 105 сотрудников советских загранучреждений - рекордное за всю историю шпионских скандалов количество. Произошло это из-за раскрытия советской агентурной сети офицером КГБ Олегом Лялиным. В ответ из Советского Союза были высланы 18 британских сотрудников дипмиссии.

В 1985 году Великобританию вынуждены были покинуть 31 советский дипломат после бегства из СССР агента КГБ Олега Гордиевского. Москва в ответ выслала 25 британских дипломатов.

В 1989 году из Москвы были высланы 11 британцев в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении сотрудников советских дипучреждений в Великобритании.

В мае 1996 года Москва приняла решение о высылке из России 4 сотрудников посольства Великобритании, которые, по сведениям российских спецслужб, поддерживали контакт с агентом - гражданином РФ Платоном Обуховым. В качестве ответной меры Великобритания объявила "персона нон грата" четырех сотрудников посольства РФ в Лондоне.

Последний крупный британо-российский дипломатический скандал разразился в июле 2007 года. Тогда Россия выслала четырех британских дипломатов в ответ на действия Лондона, который ранее объявил о высылке четырех российских дипломатов и введении визовых ограничений для граждан РФ. Лондон объяснил эти меры недовольством в связи с отказом России выдать Британии предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британскими властями в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. А.Луговой отверг обвинения британских властей.

Кроме того, Москва тогда объявила о прекращении сотрудничества с Лондоном по вопросам борьбы с терроризмом в связи с так называемым "делом Лугового". Также российские официальные лица отказались от поездок в Великобританию.

Теги: Сергей Скрипаль
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