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Экономика

Рубль ускорил снижение к доллару и евро вечером в среду

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая ухудшение российско-британских отношений и негативную динамику на рынке нефти.

Курс доллара США составил 57,25 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,76 руб./EUR1, поднявшись на 10 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 17,15 копейки - до 63,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая как существенное ухудшение российско-британских отношений после решения правительства Великобритании выслать российских дипломатов, так и негативную динамику на рынке энергоносителей.

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она. Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".

В свою очередь, цены на нефть перешли к снижению в среду на данных о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени опустилась на 0,28% - до $64,46 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,4% - до $60,47 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 марта всего на 0,13 копейки, до 56,9372 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,74 копейки, до 70,5338 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся на 2,11 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,9067 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды вырос на 12,77 копейки и составил 56,9919 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 137,488 млн, из которых $1 млрд 134,601 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 002,887 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 25,78 копейки по отношению ко вторнику, до 70,4118 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды увеличился на 22,82 копейки и составил 70,4843 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR435,983 млн, из которых EUR208,249 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR227,754 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт (1 б.п.) - до 7,52% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 7,55% и 7,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,39% годовых.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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