"Яндекс.Такси" запустил сервис в Латвии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" начал работать в Латвии, запустив сервис в Риге, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Латвия стала первой страной в Евросоюзе, где заработало приложение.

"Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии. Больше всего предложений о сотрудничестве поступает из Латвии, так что мы решили начать с Риги. Наши технологии и алгоритмы делают такси удобным и недорогим видом транспорта", - комментирует директор по международному развитию "Яндекс.Такси" Мушег Саакян.

Заказать такси можно в мобильном приложении для iOS и Android. Интерфейс приложения доступен на латышском, русском, английском и других языках. В настоящее время к "Яндекс.Такси" подключено 200 машин из десяти таксопарков-партнеров, и их число будет расти, отмечают в компании.

Стоимость поездки будет определяться по единому тарифу. Подача машины стоит не более 0,71 евро, далее - не более 0,36 евро за километр и 0,13 евро за минуту поездки. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении.

"Яндекс.Такси" давно ведет кампанию по расширению географии сервиса. Ранее компания запустила услугу в ряде стран СНГ, планировала расширять бизнес на Украине (до блокировки "Яндекса" в стране - ИФ), а также проявляла интерес к рынку Эстонии.

7 февраля 2018 года "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. С даты закрытия сделки "Яндекс" будет консолидировать результаты объединенного бизнеса в своей финансовой отчетности. Бизнесы по онлайн-заказу поездок объединены в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в СП переходит сервис UberEATS в этих странах.

По итогам 2017 года выручка "Яндекс.Такси" выросла более чем вдвое, до 4,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA компании в прошлом году была отрицательной и составила 8 млрд рублей.