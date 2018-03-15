Апелляционный суд подтвердил законность отзыва лицензии у банка "Югра"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который в конце прошлого года признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка "Югра".

Как сообщил "Интерфаксу" бывший председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев, сторона не согласна с решением суда и планирует в ближайшее время направить кассационную жалобу.

Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2017 года отказал банку "Югра" в удовлетворении иска к ЦБ РФ о признании недействительными решений об отзыве лицензии у кредитной организации и о введении временной администрации. Иск был подан от имени Шиляева. Третьими сторонами по делу выступают Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений ЦБ о введении в банк временной администрации в лице АСВ и моратория на удовлетворение требований кредиторов, отклонив соответствующий иск "Югры". Девятый арбитражный апелляционный суд 15 января оставил это решение в силе.

В суде находится еще один иск - Банка России о признании "Югры" банкротом. Его рассмотрение отложено на 19 марта.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице АСВ в банк "Югра". Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".