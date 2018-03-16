Финдиректором Ростелекома назначен старший вице-президент компании Сергей Анохин

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Новым старшим вице-президентом - финансовым директором ПАО "Ростелеком" назначен Сергей Анохин, который до назначения являлся старшим вице-президентом компании, сообщает оператор.

На этом посту он заменит Кай-Уве Мельхорна, который с 2013 года занимал пост финдиректора компании. Как отмечает "Ростелеком", Мельхорн планирует заняться собственными проектами вне компании.

Анохин будет отвечать за управление финансами, экономикой и инвестициями, а также будет руководить закупочной деятельностью. Кроме того, в его ведении останутся вопросы стратегии, программы инновационного развития, реализация проектов повышения операционной эффективности, а также проектов трансформации компании.

Анохин занимает пост старшего вице-президента "Ростелекома" с апреля 2017 года. До прихода в "Ростелеком" Анохин работал в ВТБ , ВТБ24 и SAS.