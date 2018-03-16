Экономика

В ЦБ обвинили Росстат в занижении динамики реальных доходов населения РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Действующая методика Росстата по расчету реальных доходов населения сталкивается с рядом объективных сложностей, что приводит к занижению их динамики. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"По мнению департамента, действующая методика расчета этого показателя сталкивается с объективными сложностями в учете некоторых компонентов сбережений и расходов населения. В результате динамика реальных располагаемых доходов населения несколько занижается. Это частично объясняет наблюдающееся растущее расхождение между динамикой реальных зарплат и реальных располагаемых доходов", - отмечается в обзоре.

Росстат ранее сообщил, что реальные располагаемые доходы населения снизились на 7% в годовом выражении в январе из-за эффекта базы, вызванной единовременной выплатой 5 тыс. рублей пенсионерам, которая была сделана в январе 2017 года.

Согласно данным Росстата, в целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. При этом средняя зарплата в реальном выражении выросла за 2017 год на 3,5%.

Реальные доходы населения РФ снижаются четыре года подряд: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Минэкономразвития весной 2017 года также высказывало претензии к методологии Росстата по реальным доходам населения.

"Такая динамика реальных располагаемых доходов, не связанная с динамикой заработных плат и не позволяющая объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса, скорее является отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области", - писало министерство в конце мая, объясняя резкое падение доходов населения в апреле 2017 года.

Минэкономразвития при этом приводило свою оценку динамики реальных доходов, показывающую меньшее снижение по сравнению с данными Росстата. Министерство в своих расчетах годовой динамики исключало доходы от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке.

Теги: Росстат, ЦБ РФ, Минэкономразвития
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