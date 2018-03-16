Экономика

Инвесторы из Великобритании и США стали основными покупателями евробондов "Россия-29" и "Россия-47"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сложный политический фон не помешал инвесторам из Великобритании и США предъявить высокий спрос на российский суверенный долг.

Британские и американские инвесторы стали основными покупателями новых евробондов "Россия-2029" и дополнительного выпуска евробондов "Россия-2047", свидетельствуют данные единственного организатора сделки - "ВТБ Капитала".

Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, доходность долговых бумаг к погашению составила 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых.

"Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов", - рассказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".

"Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска "Россия-2047", 20% ушло инвесторам из США, 13% - российским инвесторам, 3% - азиатским, и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов", - сообщил банкир.

По словам А.Соловьева, 35% выпуска "Россия-2029" пришлось на российских инвесторов, 34% - на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.

Таким образом, всего британские инвесторы приобрели долговые бумаги обоих выпусков на общую сумму примерно $1,55 млрд, инвесторы из США - на $1,01 млрд.

Теги: Великобритания, США, Россия
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