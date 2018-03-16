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Экономика

Россия не будет увеличивать расходы на оборону

Расходы на новое российское оружие спланированы и учтены

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия не увеличит расходы на оборону в связи с разработкой и выпуском нового оружия, о котором сообщил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин, заявили в руководстве Минобороны.

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"Все расходы на вооружение, о котором говорил президент в своем послании, спланированы в нашем бюджете и учтены в государственной программе вооружения и планах строительства и развития Вооруженных сил", - сказала в пятницу в интервью изданию "Газета.ру" заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Базовые параметры технического переоснащения армии, разработка и выпуск новейших образцов вооружения были определены еще майскими указами президента Российской Федерации 2012 года", - сказала она.

"Уже утверждена новая государственная программа перевооружения на 2018-2027 годы, и в ней мы также тщательно все спланировали, поэтому увеличения расходов на оборону не произойдет", - заявила Шевцова.

По ее словам, Минобороны РФ законтрактовало предприятия оборонно-промышленного комплекса на более чем 3 трлн. рублей.

"Сегодня, армия де-факто является крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации оборонно-промышленного комплекса с гражданскими отраслями", - сказала Шевцова.

В прошлом декабре Шевцова сообщила журналистам, что в 2018 году 1,5 трлн рублей пойдут на переоснащение Вооруженных сил, 1,3 трлн - на содержание.

В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Владимир Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Теги: Россия, Минобороны
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