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В Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания Путина

По словам замминистра, она может летать сутками и нести груз на любое расстояние

В Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания Путина
Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в опубликованном в понедельник интервью газете "Красная звезда" рассказал о новейшем российском оружии, которое 1 марта стало одной из главных тем послания Владимира Путина к Федеральному собранию.

Крылатая ракета с ядерным двигателем

Среди прочих новинок президент особо выделил крылатую ракету с ядерным двигателем. По его словам, ничего подобного пока нет ни у одой страны в мире.

"Практически ее можно обнаружить на самом подходе к цели, а возможности ее маневра делают крылатую ракету также неуязвимой. Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать", - рассказал "Красной звезде" замминистра обороны.

"Нам впервые, наверное, удалось это сделать. Спасибо огромное нашим ученым-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью. В прошлом году прошли комплексные испытания, они подтвердили все те подходы, которые были заложены в эту крылатую ракету", - продолжил Борисов.

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Он уточнил, что в ходе испытаний были подтверждены возможности вывода на заданную мощность ядерной энергетической установки. Замминистра пояснил, что ракета стартует на обычных пороховых двигателях, а затем запускается ядерная установка, при этом запуск должен происходить за короткий промежуток времени.

"Уникальность этой ракеты в том, что она, может быть, и тихоходнее по сравнению с гиперзвуковым "Кинжалом", но летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение", - сказал Борисов.

Гиперзвуковой комплекс "Авангард"

Представитель военного ведомства также уделил внимание гиперзвуковому комплексу "Авангард". По его словам, система хорошо испытана и у Минобороны есть контракт на ее серийное производство. "Так что это никакой не блеф, а реальные вещи", - утверждает Борисов.

Он отметил, что при создании "Авангарда" российским ученым пришлось преодолеть ряд сложностей, связанных с тем, что температура на поверхности боевого блока достигает 2 тыс. градусов. "Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены", - отметил Борисов.

МБР "Сармат"

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" должна прийти на смену МБР "Воевода", продолжил замминистра.

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"Подразумевается, что она, в отличие от своих предшественниц, может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем", - сказал он.

По словам Борисова, все практические, научно-технические и производственные проблемы уже решены, подготовлены необходимые производственные мощности.

"В прошлом году хорошо прошли бросковые испытания. Они, безусловно, будут продолжены, потому что, как вы знаете, ракетная техника требует повышенной надежности. Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний - это, безусловно, нормальная практика", - сказал Борисов.

По его словам, стартовый вес ракеты "Сармат" превысит 200 тонн.

"Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьёзную полезную нагрузку позволяет нам применять различную "начинку" - боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны", - заявил он.

"Самое привлекательное, конечно, сбивать баллистическую ракету на старте, когда она находится на активном участке полета. У нашей новинки "Сармат" этот активный участок гораздо меньше, чем у его прародителя "Воеводы". Именно это делает новую МБР менее уязвимой", - сказал Борисов.

Утилизация "Воеводы"

В ближайшее время российские военные приступят к утилизации МБР "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

"Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе её называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла...", - пояснил Борисов.

Между тем, в прошлом декабре командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что "Воевода" останется в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до 2024 года. Он говорил, что комплексы могут остаться на боевом дежурстве и после этого, вплоть до 2025-2027 годов.

Ядерный подводный беспилотник

Подводный аппарат с ядерной энергетической установкой, который президент охарактеризовал словами "это просто фантастика", позволяет создать на своей основе торпеду с рекордными габаритными и весовыми характеристиками, заявил Борисов.

Он уточнил, что аппарат может погружаться на глубину свыше 1 тыс. метров и маневрировать в процессе движения к намеченной цели, двигаясь практически автономно.

"Оно не требует никакой коррекции, т.е. гироскопия, система наведения позволяют ей с достаточно высокой точностью, быстро, "без улик" подойти к объекту поражения. Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие, потому что даже скоростные характеристики у него кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие", - сказал Борисов.

Он назвал новое оружие уникальным, открывающим совершенно другие возможности для защиты и безопасности РФ. По его словам, в отличие от нынешних атомных подлодок, для выведения на заданную мощность реактора нового аппарата нужны считанные секунды, а не несколько часов.

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Гиперзвуковые комплексы "Кинжал"

Наконец, говоря о гиперзвуковых ракетных комплексы "Кинжал", Борисов отметил, что они могут уничтожать как неподвижные, так и движущиеся цели вплоть до авианосцев и кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат.

Помимо гиперзвуковой скорости, "Кинжал" обладает способностью обходить все опасные зоны противовоздушной или противоракетной обороны. "Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полёте позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель", - сказал замминистра.

Он напомнил, что с декабря прошлого года первые "Кинжалы" были приняты в опытно-боевую эксплуатацию и уже стоят на дежурстве.

Теги: Минобороны, Владиимр Путин
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