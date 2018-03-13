"Нежданчик" и "Зайчик" оказались в лидерах возможных названий для нового российского оружия

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой предлагают назвать "Нежданчик", "Песец", "Чебурашка", "Сталин" и "Аленушка".

Во вторник на сайте Минобороны РФ началось голосование по выбору названий для новейшего российского оружия, представленного президентом в послании Федеральному Собранию. Среди десятков вариантов предлагается выбрать название для крылатой ракеты неограниченной дальности, для подводного ядерного беспилотника и боевого лазерного комплекса.

Например, крылатую ракету предлагают назвать "Аргумент", "Благовест", "Возмездие", "Гарант", "Дротик", "Император", "Миротворец" и "Песец". На данный момент лидирует наименование - "Нежданчик".

Среди вариантов для голосования также предложены "Ватник", "Коловрат", "Пальмира", "Перун", "Погремушка", "Пустошь", "Тишина", "Сюрприз" и "Странник". Есть предложения назвать ракету и именами собственными - здесь "Сусанин" и "Сталин" будут соперничать с "Аленушкой", "Надюшей" и "Чебурашкой".

Среди названий для подводного беспилотника с ядерной энергоустановкой пока лидирует "Посейдон", второй по популярности - "Язь". Большинство предлагаемых наименований связаны с морской тематикой - "Кракен", "Черномор", "Садко", "Ихтиандр", "Водяной" и "Русалка" будут состязаться с названиями "Угорь", "Лещ", "Карась", "Пиранья", "Пиявка", "Касатка", "Мурена" и "Лягушонок". В списке присутствую и не "морские" названия: "Шайтан", "Скипетр", "Севастополь", "Молот", "Вера" и "Несмеяна".

Боевой лазерный комплекс предлагают назвать "Василиск", "Вий", "Горыныч", "Огниво", "Око", "Офтальмолог", "Пересвет", "Пепел", "Сварог", "Страж" или "Циклоп". Но лидирующую позицию занимает "Зайчик". Также можно проголосовать за варианты "Гиперболоид", "Матрешка", "Мухобойка", "Светлячок" и "Хитрец".

Как сообщалось, 16 марта на сайте Минобороны РФ завершится голосование по выбору названий нового российского оружия.

"За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тысяч пользователей, из которых около трети - граждане иностранных государств. Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений", - сообщили в Минобороны.

В послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана"). Путин заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Рассказав о новейших видах отечественного оружия, президент РФ отметил, что некоторые из них остаются безымянными, и пригласил слушателей зайти на сайт Минобороны и предложить свой вариант названия.