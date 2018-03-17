Что случилось этой ночью: суббота, 17 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Основными покупателями евробондов "Россия-29" и "Россия-47" стали британские и американские инвесторы. Высокому спросу на российский суверенный долг не помешал даже сложный политический фон.

- Си Цзиньпин переизбран председателем КНР и Центрального военного совета на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. Съезд также реформировал правительство: в Китае появилось несколько новых министерств.

- В Минобороны России заявили, что показанные Владимиром Путиным во ежегодного послания к Федеральному Собранию военные разработки уже включены государственной программе вооружения. Это значит, что расходы на оборону увеличены не будут.

- В России наступил "день тишины" перед президентскими выборами. За сутки до начала дня голосования запрещается любая агитация.