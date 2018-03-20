Главные новости
В РоссииРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияВ миреВо Франции задержан экс-президент Николя СаркозиВ РоссииВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа
Экономика

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна раскритиковала законопроект Госдумы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) раскритиковала законопроект "О цифровых финансовых активах", который 20 марта внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

ЭкономикаВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновЧитать подробнее

Законопроект закрепляет определение криптовалюты как имущества в электронной форме, а также устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с ней.

По словам президента РАКИБ Юрия Припачкина, эта законодательная инициатива, в частности, создает преимущества для работы с криптовалютами для иностранных инвесторов, ограничивая при этом возможности российских.

"Нелогично вводить какие-то ограничения на привлечение средств, мотивируя это заботой о будущих обманутых вкладчиках, но при этом снимая ограничения для иностранных инвесторов. Видимо привычная схема инвестирования Россия-Кипр-Россия всех устраивает", - сказал Припачкин "Интерфаксу".

Глава ассоциации скептично относится к предложению осуществлять обмен криптовалюты на российские рубли через специальные юрлица - операторов обмена цифровых финансовых активов. "Статус таких операторов непонятен, очевидно, что криптоинвесторы не будут с ними работать", - считает Припачкин.

"Мы также не согласны с тем, что майнинг является предпринимательской деятельностью", - добавил Припачкин. По его словам, майнинг сам по себе - это процедура производства неких программных кодов, которые никакой ценности не представляют и никак не участвуют в экономической деятельности. "Экономический смысл возникает, когда они меняются на фиатные деньги - именно с этого этапа можно вводить налогообложение", - считает глава РАКИБ.

Все это может привести к утечке криптоинвесторов из России, заключил глава РАКИБ. "Чтобы этого не произошло, а индустрия развивалась - необходимо учитывать позицию участников отрасли, а также согласовать подход к регулированию криптовалюты с членами Таможенного союза", - сказал Припачкин.

Он добавил, что по итогам конгресса Блокчейн-2018, запланированного на 27-28 марта, РАКИБ сформирует предложение по доработке данного законопроекта и направит его в правительство РФ.

Теги: Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, РАКИБ, Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в РоссииПодробнее
 Госдолг США впервые превысил $21 трлнГосдолг США впервые превысил $21 трлн
Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого годаПодробнее
 Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободыУголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободы
По словам замглавы Минфина РФ, такое наказание будет предусмотрено на случай совершения преступления группой по предварительному сговоруПодробнее
Суд снял арест со всех активов "Системы"Суд снял арест со всех активов "Системы"
Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса "Роснефть" против "Системы"Подробнее
 Россия не будет увеличивать расходы на оборонуРоссия не будет увеличивать расходы на оборону
Расходы на новое российское оружие спланированы и учтеныПодробнее
 Потери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей
Решившиеся на такой переход граждане не учли, что без потери инвестиционного дохода выбирать управляющего накоплениями можно лишь раз в пять летПодробнее
 ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
 Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияВ миреВо Франции задержан экс-президент Николя СаркозиВ РоссииВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаЭкономикаВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ РоссииПесков назвал сроки проведения "Прямой линии"В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 20 марта

Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд

Предварительно сообщается об одном погибшем в результате инцидента Подробнее

В России началась новая волна гриппа и ОРВИ

Режим КТО введен в двух районах Дагестана и городах Хасавюрт и Кизилюрт

Сбербанк передаст Промсвязьбанку портфель по ОПК

Передача капитала еще обсуждается Подробнее

Российские военные сообщили о выводе большинства мирных жителей из Восточной Гуты

Поток беженцев идет на спад Подробнее

Вторник стал самым теплым днем года в Москве

Букмекеры оценили шансы сборной РФ по футболу на успех в матче с Бразилией

Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148

Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148По итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство также ограничило сертификат эксплуатанта компании Подробнее

Глава Минкомсвязи РФ счел недопустимыми исключения для Telegram в исполнении решения суда

В "Домодедово" не успеют построить к началу ЧМ-2018 часть аэродрома у терминала Т2

Володин обвинил Навального в гордыне и тщеславии

Аннулированы результаты голосования на одном из участков ХМАО

В Москве пройдет международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Юнкер поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Летчики-испытатели ОКБ имени Яковлева установили 9 мировых рекордов на Як-130

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru