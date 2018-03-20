Российская ассоциация криптовалют и блокчейна раскритиковала законопроект Госдумы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) раскритиковала законопроект "О цифровых финансовых активах", который 20 марта внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект закрепляет определение криптовалюты как имущества в электронной форме, а также устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с ней.

По словам президента РАКИБ Юрия Припачкина, эта законодательная инициатива, в частности, создает преимущества для работы с криптовалютами для иностранных инвесторов, ограничивая при этом возможности российских.

"Нелогично вводить какие-то ограничения на привлечение средств, мотивируя это заботой о будущих обманутых вкладчиках, но при этом снимая ограничения для иностранных инвесторов. Видимо привычная схема инвестирования Россия-Кипр-Россия всех устраивает", - сказал Припачкин "Интерфаксу".

Глава ассоциации скептично относится к предложению осуществлять обмен криптовалюты на российские рубли через специальные юрлица - операторов обмена цифровых финансовых активов. "Статус таких операторов непонятен, очевидно, что криптоинвесторы не будут с ними работать", - считает Припачкин.

"Мы также не согласны с тем, что майнинг является предпринимательской деятельностью", - добавил Припачкин. По его словам, майнинг сам по себе - это процедура производства неких программных кодов, которые никакой ценности не представляют и никак не участвуют в экономической деятельности. "Экономический смысл возникает, когда они меняются на фиатные деньги - именно с этого этапа можно вводить налогообложение", - считает глава РАКИБ.

Все это может привести к утечке криптоинвесторов из России, заключил глава РАКИБ. "Чтобы этого не произошло, а индустрия развивалась - необходимо учитывать позицию участников отрасли, а также согласовать подход к регулированию криптовалюты с членами Таможенного союза", - сказал Припачкин.

Он добавил, что по итогам конгресса Блокчейн-2018, запланированного на 27-28 марта, РАКИБ сформирует предложение по доработке данного законопроекта и направит его в правительство РФ.