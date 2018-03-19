Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов может составить до четырех лет лишения свободы, она коснется группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, заявил журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

"Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов", - сказал замглавы Минфина.

Ранее в марте Моисеев сообщал, что Минфин РФ согласовал законопроект о введении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов. "Да, будет (уголовная ответственность - ИФ). Текст законопроекта, он согласован, но я его пока притормозил. Мне кажется, есть риск, что пострадают невинные люди", - сказал замминистра.

Обмен криптовалют

По словам Моисеева, разногласия между ЦБ РФ и Минфином относительно регулирования обмена криптовалют на фиатные валюты и другие активы устранены. Он отметил, что решение по этому вопросу будет принимать Банк России.

Оборот криптовалют планируется регулировать через подготовленный закон "О цифровых активах".

Как сообщалось в январе, у Минфина и ЦБ возникли разногласия в рамках подготовленного законопроекта "О цифровых финансовых активах". Эти разногласия касаются обмена криптовалют на фиатные валюты и другие активы. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Минфин, в свою очередь, полагает, что, так как сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение, законодательный запрет на их совершение может привести к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

"Да, разногласия с ЦБ сняты, и на усмотрение ЦБ отдан этот вопрос. ЦБ будет принимать решения", - заявил Моисеев, отвечая на вопрос по обмену криптовалют на фиатные валюты.

Участие неквалифицированных инвесторов

Моисеев сообщил, что порог участия для неквалифицированных инвесторов в ICO не будет обозначен в законе, этот параметр будет определять ЦБ РФ.

"В законопроекте будет написано "на усмотрение Центрального банка". И он своим решением должен будет установить", - сказал он.

Ранее предполагалось, что участвовать в размещении цифровых активов смогут неквалифицированные инвесторы с суммой вложений до 50 тысяч рублей и квалифицированные - с суммой до 150 тысяч рублей.