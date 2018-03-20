Google купила комплекс "Рынок Челси" в Нью-Йорке за $2,4 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Google во вторник купила исторический комплекс зданий "Рынок Челси" (Chelsea Market) в Нью-Йорке у инвесткомпании Jamestown за $2,4 млрд, говорится в сообщении Jamestown. Нью-йоркская штаб-квартира Google, занимающая целый квартал Манхэттена, находится как раз напротив рынка. Интернет-гигант приобрел ее в 2010 году у Jamestown за $1,77 млрд. В ней работают около 7 тыс. человек.

С учетом новой сделки Google располагает правами почти на 1,2 млн кв. футов (110,4 тыс. кв. метров) площадей в одном из самых бурно развивающихся районов города.

Бывший фабричный комплекс National Biscuit Company (Nabisco) был переоборудован в торговый, офисный и телевещательный центр в конце 90-х годов. Фабрика, построенная столетием ранее, перестала выполнять основную функцию еще в конце 50-х, когда Nabisco переехала в пригород, и приходила в упадок несколько десятилетий. В 1995 году инвестор Ирвин Коэн занялся восстановлением комплекса фабричных зданий, и проект Vandeberg Architects стал одним из самых удачных примеров джентификации. Jamestown выкупила 75% Chelsea Market в 2003 году.

Продуктовый рынок и фуд-корт на первом этаже - одна из самых известных достопримечательностей Chelsea Market. Каждый месяц их посещают более 500 тыс. местных жителей и туристов.

В число арендаторов комплекса входят телеканал Food Network и Главная лига бейсбола (MLB).

Google пока не планирует менять структуру комплекса. При этом нью-йоркские эксперты по рынку недвижимости отмечают, что городские правила зонирования позволяют компании добавить к зданию до восьми этажей. Согласно договоренностям сторон, Jamestown продолжит управление торговыми площадями и фуд-кортом.

Служба финансово-экономической информации