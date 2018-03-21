Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

новые транспортные средства, за исключением транспортных средств, произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет транспортные средства, произведенные на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска

I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории

1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 1,63 6,1 1,42

2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя:

не более 1000 куб. сантиметров 1,65 6,15 1,42

свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров 4,2 15,69 2,21

свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров 6,3 24,01 4,22

свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров 5,73 28,5 5,73

свыше 3500 куб. сантиметров 9,08 35,01 9,08

3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 0,17 0,26 0,17

II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий

4. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны 0,95 1,01 0,83

5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 2 2,88 1,32

6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн 1,9 3,04 1,65

7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн 2,09 5,24 1,82

8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн 2,54 7,95 2,21

9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн 2,79 11,57 2,43

10. Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн 3,4 23,13 2,43

11. Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн 2,79 11,57 2,43

12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн 2,79 11,57 2,43

13. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн 5,5 13,57 4,79

14. Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн 5,5 13,57 4,79

15. Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн 5,5 13,57 4,79

16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн 5,5 13,57 4,79

III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G7

17. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей 1,9 11,5 1,65

18. Автобетоносмесители 5,69 14,95 4,95

IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий

19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров 1,14 1,15 0,99

20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 1,14 1,15 0,99

21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров 2,28 3,45 1,98

22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров 3,04 5,06 2,64

23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров 3,8 5,98 3,3

V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M3

24. Шасси колесных транспортных средств категории N1 полной массой не более 3,5 тонны 1,52 2,37 1,32

25. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн 1,9 3,04 1,65

26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн 2,09 5,24 1,82

27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн 2,54 7,95 2,21

28. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн 2,79 11,57 2,43

29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн 5,5 13,57 4,79

30. Шасси колесных транспортных средств категории M2 полной массой не более 5 тонн 3,04 5,06 2,64

31. Шасси колесных транспортных средств категории M3 полной массой свыше 5 тонн 3,8 5,98 3,3

VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории О4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории

32. Полные прицепы 0,5 8,05 -

33. Полуприцепы 0,5 8,05 -