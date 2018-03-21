Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, соответствующее постановление от 19 марта 2018 г. опубликовано на информационно-правовом портале garant.ru в среду.
Новые ставки вступают в силу с 1 апреля, говорится в документе.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что правительство будет дифференцированно повышать утилизационный сбор, в среднем индексация составит около 15%.
Газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося 11 января у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, что ставки утильсбора на некоторые типы машин будут существенно подняты, по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. Так, по данным издания, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2-3 литра утильсбор вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 тонны - на 52%.
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Виды и категории транспортных средств
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Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора
|новые транспортные средства, за исключением транспортных средств, произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска
|транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет
|транспортные средства, произведенные на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска
|I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории
|1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|1,63
|6,1
|1,42
|2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя:
|не более 1000 куб. сантиметров
|1,65
|6,15
|1,42
|свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров
|4,2
|15,69
|2,21
|свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров
|6,3
|24,01
|4,22
|свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров
|5,73
|28,5
|5,73
|свыше 3500 куб. сантиметров
|9,08
|35,01
|9,08
|3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя
|0,17
|0,26
|0,17
|II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий
|4. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны
|0,95
|1,01
|0,83
|5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны
|2
|2,88
|1,32
|6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн
|1,9
|3,04
|1,65
|7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн
|2,09
|5,24
|1,82
|8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн
|2,54
|7,95
|2,21
|9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн
|2,79
|11,57
|2,43
|10. Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн
|3,4
|23,13
|2,43
|11. Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн
|2,79
|11,57
|2,43
|12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн
|2,79
|11,57
|2,43
|13. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн
|5,5
|13,57
|4,79
|14. Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн
|5,5
|13,57
|4,79
|15. Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн
|5,5
|13,57
|4,79
|16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн
|5,5
|13,57
|4,79
|III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G7
|17. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей
|1,9
|11,5
|1,65
|18. Автобетоносмесители
|5,69
|14,95
|4,95
|IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий
|19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров
|1,14
|1,15
|0,99
|20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|1,14
|1,15
|0,99
|21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров
|2,28
|3,45
|1,98
|22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров
|3,04
|5,06
|2,64
|23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров
|3,8
|5,98
|3,3
|V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M3
|24. Шасси колесных транспортных средств категории N1 полной массой не более 3,5 тонны
|1,52
|2,37
|1,32
|25. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн
|1,9
|3,04
|1,65
|26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн
|2,09
|5,24
|1,82
|27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн
|2,54
|7,95
|2,21
|28. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн
|2,79
|11,57
|2,43
|29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн
|5,5
|13,57
|4,79
|30. Шасси колесных транспортных средств категории M2 полной массой не более 5 тонн
|3,04
|5,06
|2,64
|31. Шасси колесных транспортных средств категории M3 полной массой свыше 5 тонн
|3,8
|5,98
|3,3
|VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории О4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории
|32. Полные прицепы
|0,5
|8,05
|-
|33. Полуприцепы
|0,5
|8,05
|-
|34. Прицепы с центральной осью
|0,5
|8,05
|-