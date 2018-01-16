"Коммерсантъ" узнал о планах кабмина повысить утильсбор на некоторые типы машин

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует с февраля все же существенно поднять ставки утилизационного сбора на некоторые типы машин, по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%, о которых 12 января говорил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на протокол состоявшегося 11 января у Дворковича совещания, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2-3 литра утильсбор вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 тонны - на 52%.

При этом под вопросом остается размер повышения сбора на грузовики: по данным газеты, для конкурентов "КАМАЗа" он еще может подняться с 15% до 130%. Участники рынка надеются, что правительство, защищая местных производителей, будет "более чутко контролировать барьеры", чтобы не добить импорт "из-за лобби российских брендов".

Как следует из данных протокола совещания у Дворковича, на машины с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с двигателем 1-2 литра - на 90%, 2-3 литра - на 49%. На машины с объемом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет.

Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили (LCV) - 15%, за исключением категории 2,5-3,5 тонны ("Газелей" группы "ГАЗ" и их конкурентов) - для нее сбор вырастет примерно на 52%.

Рост сбора по грузовикам пока определен на уровне 15%. При этом газета отмечает, что в протоколе есть поручение "согласиться" с предложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора на седельные тягачи и прицепы "с учетом дополнительной проработки с Минэкономики". Источник издания пояснил, что Минпромторг предлагал "повысить ставки на 130% для "КАМАЗа", а в правительстве просят согласовать это с Минэкономразвития РФ.