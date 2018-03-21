"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на сумму 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу).

Согласно сообщению "Газпрома", "появившиеся сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа".

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года", - говорится в сообщении российской компании.

"Газпром" ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж", - отмечает управление информации "Газпрома".

Месяц назад - в сообщении по итогам рассмотрения Стокгольмским арбитражем иска "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" о соблюдении условий контракта на транзит, "Газпром" сообщал: "По итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства".

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн. за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита природного газа. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами, при этом сумма штрафа выросла до 172 млрд грн. за счет пени за его неоплату. Хозяйственный суд Киева в марте 2017 года постановил взыскать эту сумму с российской компании на основании вступившего в силу судебного решения.

АМКУ в апреле направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн. Государственная исполнительная служба Украины в мае открыла производство по взысканию штрафа и аресту имущества "Газпрома" на территории страны. Уже начался арест активов, принадлежащих "Газпрому" на Украине. В перечень таких активов попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также акции "Института ЮжНИИГипрогаз " и "Газтранзита".