Дворкович посчитал некритичной разницу между ставкой налога 13% и 15%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична, считает вице-премьер Аркадий Дворкович. При этом окончательное решение будет принимать президент, подчеркнул он.

"Уже достаточно давно, это не было секретом, идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы, самые разные темы обсуждались. Одна из тем, которая обсуждалась - это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами. Возможно это как раз идея, которую вы прочитали в новостях. Возможно, я не читал, не знаю", - заявил Дворкович на встрече со студентами РЭУ им.Плеханова.

"Это число - ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс", - отметил вице-премьер.

"Не должны быть налоги избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от уплаты налогов, для ухода в иные юрисдикции. Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее, надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно, прежде чем принять законодательное решение", - сказал он.

По данным "Ведомостей", на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду 21 марта, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства).