Главные новости
Экономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться
Экономика

Дворкович посчитал некритичной разницу между ставкой налога 13% и 15%

По мнению вице-премьера, рост НДФЛ на 2% не повлечет массового уклонения от налогов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична, считает вице-премьер Аркадий Дворкович. При этом окончательное решение будет принимать президент, подчеркнул он.

"Уже достаточно давно, это не было секретом, идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы, самые разные темы обсуждались. Одна из тем, которая обсуждалась - это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами. Возможно это как раз идея, которую вы прочитали в новостях. Возможно, я не читал, не знаю", - заявил Дворкович на встрече со студентами РЭУ им.Плеханова.

Экономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%Читать подробнее

"Это число - ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс", - отметил вице-премьер.

"Не должны быть налоги избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от уплаты налогов, для ухода в иные юрисдикции. Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее, надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно, прежде чем принять законодательное решение", - сказал он.

По данным "Ведомостей", на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду 21 марта, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства).

Теги: Аркадий Дворкович
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
 Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
 Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
 Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в РоссииПодробнее
 Госдолг США впервые превысил $21 трлнГосдолг США впервые превысил $21 трлн
Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого годаПодробнее
 Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободыУголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободы
По словам замглавы Минфина РФ, такое наказание будет предусмотрено на случай совершения преступления группой по предварительному сговоруПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извинитьсяМоскваПравительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачейВ миреСаркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательнымиВ миреЦукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica

СКР установил личности нападавших на российские учреждения в Киеве радикалов

Дворкович посчитал некритичной разницу между ставкой налога 13% и 15%

По мнению вице-премьера, рост НДФЛ на 2% не повлечет массового уклонения от налогов Подробнее

Киевские полицейские задержали в метро мужчину со взрывчаткой

Ученые не обнаружили следов ДНК современных людей в генах поздних неандертальцев

В Гидрометцентре пообещали приход весенней погоды в Москву к воскресенью

Комитет Рады признал законным представление генпрокурора на арест Савченко

На Мальдивах отменен режим чрезвычайного положения

В Москве открылись станции метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"

В Москве открылись станции метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"Этот участок сэкономит время жителям районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино Подробнее

Цветочные часы на Поклонной горе в Москве запустят 1 мая

Два уголовных дела возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Томской области

Саркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательными

Саркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательнымиПо словам бывшего президента Франции, семья Каддафи оклеветала его Подробнее

Трое госпитализированных в Волоколамске детей переведены в больницу Москвы

США сняли обвинения с большинства охранников Эрдогана по делу о беспорядках

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов под Тверью

Законопроект о денежных суррогатах возвращен на доработку

Рубль снизился к бивалютной корзине после двухдневного укрепления

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-1%

"Газпром" рассмотрит вопрос включения двоюродного племянника Путина в состав правления

Самолет "Саратовских авиалиний" прекратил взлет из-за сигнализации двигателя

Бывший соратник Навального переименовал свою организацию в "Партию прогресса"

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 22 марта снизились

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru