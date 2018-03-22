Правительство убедило ВТБ передать кредиты ОПК на баланс Промсвязьбанка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ВТБ также достиг договоренности с правительством РФ о передаче кредитов оборонно-промышленным компаниям на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Согласие на передачу кредитов оборонным предприятиям дал и крупнейший российский банк - Сбербанк России, говорил ранее замминистра.

"Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с обоими банками, и вопрос о механизме стоит на повестке у обоих банков. Позиции у них схожие", - заявил он.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что Минфин РФ будет настаивать на том, чтобы банки передавали Промсвязьбанку активы по ОПК вместе с капиталом.

"Мы будем настаивать, чтобы в сопровождении капитала, собственно, об этом было сказано и Силуановым, и другими. Но механизм и объем этого капитала сейчас находятся в стадии обсуждения", - сказал Моисеев.

Он также подтвердил, что достигнута договоренность о передаче кредитов ОПК Сбербанком . В среду глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк передаст соответствующие активы Промсвязьбанку, но объем ссуд еще не определен.

16 февраля президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин выступал против передачи Промсвязьбанку части капитала банка при передаче кредитов, предоставленных предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Я знаю, что ЦБ так мечтал. Греф (глава Сбербанка Герман Греф - ИФ) вчера высказался против, я тоже категорически против. Я просто вчера только об этом услышал, такие разговоры были, но я считаю это неправильно, поэтому еще поборемся за это", - сказал Костин.

В январе 2018 года правительство объявило о создании на базе санируемого Промсвязьбанка структуры, которая будет заниматься обслуживанием предприятий ОПК. Таким образом российские чиновники пытаются обойти риски при финансировании оборонных предприятий, которые усилились после принятия в США закона о санкциях.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 марта заявил, что банки могут пострадать из-за "токсичности" кредитов санкционным предприятиям ОПК, если не передадут их Промсвязьбанку.

Отвечая на вопрос о том, что ранее эти банки заявляли, что не горят желанием передавать свои портфели, Силуанов сказал: "В противном случае они сами могут пострадать из-за "токсичности" кредитов тем предприятиям, которые подпали под санкции".

Создаваемый на базе санируемого Промсвязьбанка банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК, пояснил ранее Силуанов. Передача активов будет сопровождаться передачей капитала.

В середине февраля Греф говорил, что на тот момент Сбербанк еще не обсуждал передачу Промсвязьбанку кредитов ОПК, капитал передавать не собирается.