Сбербанк передаст Промсвязьбанку портфель по ОПК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России будет передавать Промсвязьбанку портфель кредитов по оборонно-промышленному комплексу, точный объем активов пока не установлен, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам во вторник.

"Передавать будем, в каком объеме, пока не могу сказать. Процедура сейчас на стадии обсуждения", - сказал Греф. Он отметил, что еще обсуждается также, будет ли вместе с портфелем передаваться капитал. По закону планируется обязать банки вместе с кредитами передавать и собственные средства.

Как сообщалось ранее, на базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособронзаказа и крупных госконтрактов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 марта заявил, что банки могут пострадать из-за токсичности кредитов санкционным предприятиям ОПК, если не передадут их Промсвязьбанку. По его словам, уже решено, что Сбербанк и ВТБ передадут такие активы.

Отвечая на вопрос о том, что ранее эти банки заявляли, что не горят желанием передавать свои портфели, Силуанов сказал: "В противном случае они сами могут пострадать из-за токсичности кредитов тем предприятиям, которые подпали под санкции".

В январе Минфин сообщил о решении создать на базе санируемого Промсвязьбанка банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. При этом банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК, пояснял ранее Силуанов. Передача активов будет сопровождаться передачей капитала.

В середине февраля Греф говорил, что на тот момент Сбербанк еще не обсуждал передачу Промсвязьбанку кредитов ОПК, капитал передавать не собирается.