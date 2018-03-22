Сталь на пороге торговых войн. Обзор

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В пятницу, через 15 дней после подписания, вступает в силу указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10%. Решение было принято президентом намного раньше обозначенного в качестве дедлайна 11 апреля.

Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.

Традиционный рынок сбыта

США являются традиционным рынком сбыта российской продукции черной металлургии.

Среди российских меткомпаний наиболее болезненно 25%-ная стальная пошлина отразится на "Новолипецком металлургическом комбинате" и Evraz, которые поставляют на собственные американские предприятия стальную заготовку из РФ, полагают участники рынка.

Тем не менее, существенного негативного влияния на показатели российских металлургов принятые меры не окажут, считают эксперты.

Импорт в США готовой стальной продукции из РФ незначителен (тем более ранее США активно вводили заградительные пошлины на ряд наименований готовой продукции), слябы на свои предприятия в США поставляют НЛМК (доля американского дивизиона в выручке - 17%, в EBITDA - 8%), и Evraz (доля в выручке - 17%, в EBITDA - 2,2%), говорится в аналитическом обзоре Raiffeisenbank. Теперь же, по мнению экспертов, НЛМК и Evraz, скорее всего, придется закупать слябы локально - в США, Канаде или Мексике. Однако аналитики делают оговорку - "если сырье не подорожает настолько, что выгодно будет их поставлять из РФ с пошлиной". Тем не менее, резкий рост цен на американском рынке Raiffeisenbank называет маловероятным. Соответственно, может встать вопрос о качестве и бесперебойности поставок на американские предприятия. Кроме того, рентабельность бизнеса российских сталелитейщиков в США может сократиться, поскольку слябы/заготовка могут дорожать более высокими темпами, чем готовая продукция, полагают в Raiffeisenbank.

Аналитики БКС также не видят особой угрозы от введения пошлины для российских металлургов. "Мы не видим существенных рисков для российских сталелитейных Evraz и НЛМК, которые могут перевести свои незначительные объемы экспорта с рынка США (около 3 млн тонн полуфабрикатов) на другие рынки и получить выгоду от роста стоимости стали в США".

В ассоциации "Русская сталь", которая объединяет крупнейших производителей продукции черной металлургии убеждены, что "хотя предлагаемые меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, запас прочности и конкурентные преимущества отечественной сталелитейной промышленности в значительной мере помогут сгладить и минимизировать негативный эффект от протекционистских мер США".

Заявки на исключение

Министерство торговли США до 8 апреля принимает заявки на исключение для производителей определенных видов специализированной стальной продукции целевого назначения. После перечень запросов будет рассмотрен Минторгом США при консультациях с американскими сталепроизводителями, рассказывал ранее "Интерфаксу" источник в отрасли. Окончательное решение должно быть изложено в указе президента США.

По словам еще одного собеседника агентства, Evraz и НЛМК после вступления решения президента в США в силу (23 марта) могут обратиться с просьбой исключить их продукцию как резидентов США. В Evraz это не стали комментировать, а в НЛМК сообщили, что комбинат "будет искать решение в рамках действующего законодательства".

Еще до подписания Трампом указа о пошлинах, президент и акционер Evraz Александр Фролов заявлял "Интерфаксу", что компания, которая владеет локальными предприятиями на территории США, может выиграть от введения защитных мер как местный производитель, но пострадать при этом как экспортер. Действия США по защите местных производителей стали "могут обернуться плюсом", говорил он, отмечая при этом, что Evraz также выступает и как экспортер на американский рынок продукции из РФ и Канады, поэтому, "в конечном итоге, нужно смотреть, как плюсы накладываются на минусы". "Могут быть нюансы", - добавлял Фролов.

В конце февраля Олег Багрин, занимавший на тот момент пост президента НЛМК, сообщил журналистам, что компания приостановила проект увеличения прокатных мощностей в США после предложения американского Минторга ввести пошлины на импорт стали.

Российские компании активно работают с общественным мнением США, стремясь через локальные СМИ донести до американской публики возможные последствия от введения пошлины на ввозимые стальные полуфабрикаты.

Так, в начале марта президент NLMK USA Боб Миллер заявил, что в том случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании. Сегодня в компании работает 1,2 тыс. сотрудников против 900 человек в 2009 году - и пока неясно, когда именно могут начаться сокращения, если пошлина распространится и на слябы, писал в начале марта American MetalMarket. "Все зависит от рынка. Если мы не сможем продавать продукцию по цене, которая бы покрывала возросшие издержки, тогда увольнения начнутся достаточно быстро. Ведь мы в бизнесе, который должен приносить доход", - приводит слова Миллера местное издание.

"Такая модель работы (с импортом слябов из РФ - ИФ) позволила нам восстановить и расширить этот бизнес", - сказал American MetalMarket исполнительный вице-президент по коммерции NLMK USA Джеймс Бэнкер. Он также отметил, что завод в Пенсильвании, известный ранее как Sharon Steel, не смог бы восстановиться после банкротства 1999 года и начать процветать без такой модели бизнеса.

Аналитики Sberbank CIB, как и большинство российских экспертов, настроены не слишком оптимистично по поводу возможной отмены пошлины на слябы из РФ. "Российские компании, по нашему мнению, с учетом внешнеполитического фона, едва ли могут рассчитывать на то, что для них будут сделаны исключения, - говорится в обзоре Sberbank CIB. - Мы полагаем, что поначалу перебои с поставками стали и алюминия могут спровоцировать рост цен на стальную продукцию в США и повышение региональных премий на алюминий, которые, возможно, компенсируют эффект от импортных пошлин. В более долгосрочной перспективе следует внимательно следить за динамикой производства в Китае". По мнению экспертов, "если экспорт стали и алюминия из КНР упадет до нуля, это, возможно, обеспечит российским производителям определенные возможности для переориентации своего экспорта без ценовых потерь".

Торговля без дружбы и война без победителя

Негативная реакция на решение президента США, в частности, стран европейского региона, правительства КНР, пригрозивших ввести ответные меры, подтверждает афоризм немецкого классика Готхольда Лессинга: "Торговля не признает дружбы...".

ЕС (в контакте с Японией, Канадой, Бразилией и Турцией) подготовил список товаров, импортируемых из США, на которые предполагается ввести пошлины в качестве ответной меры. Помимо стали и алюминия в этот список планировалось включить сельскохозяйственные товары, виски, джинсы, мотоциклы Harley Davidson, апельсиновый сок.

В целом мировую реакцию на вводимые США пошлины многие наблюдатели уже характеризуют как начало новой торговой войны.

"Если остальные страны станут ограничивать импорт стали по аналогичным мотивам, к чему открыто призывает Трамп, это может спровоцировать масштабные торговые войны, и под угрозой окажутся основополагающие принципы существующей системы мировой торговли в рамках ВТО, - заявляла в начале марта "Русская сталь". - Последствия ее разрушения в настоящее время трудно представить, но очевидно, что произвольное изменение членами ВТО тарифов и введение квот внесет хаос и неразбериху в мировую торговлю, и может стать причиной новых глобальных или региональных экономических кризисов". Ассоциация также призывала объединить усилия "по противодействию нарастанию протекционизма в США всеми законными и доступными средствами, и, в первую очередь, в рамках ВТО".

Прямолинейным подходом, который может привести к серьезным последствиям называет введение пошлин генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. "Система протекционизма выглядит не всегда разумно и продуманно. С одной стороны, это может привести к непредсказуемым последствиям с точки зрения ситуации на глобальном рынке, с другой - к недобросовестной, нечестной конкуренции", - сказал он "Интерфаксу".

"Существует так называемый "эффект цепочки". Введение пошлин означает, что страны Европы, Юго-Восточной Азии, вероятно, тоже будут вынуждены защищать свои рынки. Все это приведет к действиям, которые уже сегодня ряд аналитиков называет "торговой войной". Как правило, от такой войны никто не выигрывает. Поэтому появляются негативные риски для любой компании", - добавил глава "Северстали".

Ни один из трех

Изначально Минторг США предложил американскому президенту бнесколько вариантов заградительных мер. Первый - квота или пошлина для всех стран. Здесь речь шла либо о квоте на все виды стальной продукции для всех стран на уровне 63% от объемов импорта в 2017 году, либо о пошлине в размере 25% на все виды стальной продукции из всех стран в дополнение к действующим антидемпинговым и компенсационным мерам. Другой вариант заключался в повышенной пошлине в 53% на все виды стальной продукции из 12 стран: России, Бразилии, Южной Кореи, Турции, Индии, Вьетнама, Китая, Таиланда, ЮАР, Египта, Малайзии и Коста-Рики в дополнение к действующим антидемпинговым и компенсационным мерам. Для прочих стран предлагалось установить квоту в размере 100% от объемов импорта в 2017 году во избежание обхода мер.

Окончательное решение Трампа не было единогласно принято американским бизнес-сообществом. Как рассказывал "Интерфаксу" осведомленный источник, в американской администрации "развернулась нешуточная борьба": "Сформировалась коалиция из потребителей стали, которая выступает против введения заградительных мер". На радикальных мерах в виде пошлины на сталь из всех стран на уровне 25% настаивал министр торговли США Уилбур Росс и его ближайшие соратники, в том числе экономист Питер Наварро, который может возглавить Национальный экономический совет. "Остальные выступают либо за более умеренный вариант, то есть за ввод пошлины для 12 стран, включая Россию. Либо - вообще против мер, потому что они могут навредить американской экономике больше, чем могли бы дать, - рассказывал собеседник агентства. - В металлопотребляющих отраслях США занято сейчас намного больше людей, чем тех, кто работает в черной металлургии. И пострадавшими будут как раз они из-за того, что вырастут цены и американская продукция станет менее конкурентоспособной".

Согласно расчетам некоммерческой организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики, пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год. Как сообщает агентство Bloomberg, Tax Foundation использовала данные 2017 года об объеме импорта и ценах на металлы. Исходя из них, введение пошлины на все виды стали из всех стран по ставке 25% обойдется экономике примерно в $7,3 млрд, а 10% для алюминия - в $1,7 млрд. Первоначально две трети экономического бремени лягут всего на 10 штатов, которые напрямую импортируют металлы из-за рубежа. В эту группу Tax Foundation включает Техас, Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду и Юту.

В четверг вечером, накануне вступления в силу антидемпинговых пошлин, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в Сенате о решении Трампа "приостановить введение тарифов" в отношении Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, с которыми ведутся переговоры. При этом пока нет четкого понимания, освобождаются ли эти страны от уплаты пошлины только на время ведения переговоров, или же речь идет об окончательном исключении из списка стран, в отношении которых вводятся заградительные меры, передает Bloomberg (в него изначально не попали Канада и Мексика).

В 2017 году, согласно данным Sberbank CIB, США импортировали 7,7 млн тонн стальных полуфабрикатов, при этом главными поставщиками были Бразилия и Россия - 3,8 млн тонн и 2,1 млн тонн соответственно.