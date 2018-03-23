Рубль остался стабилен к бивалютной корзине перед заседанием ЦБ РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет на Московской бирже в пятницу утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,17-57,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,18 руб./$1 (-6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,58 руб./EUR1 (+13,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 2,39 копейки к уровню закрытия четверга, до 63,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,09 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,25 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно слабеет к бивалютной корзине на старте торгов пятницы в ожидании заседания совета директоров ЦБ РФ, который сегодня будет рассматривать вопрос о ключевой ставке. Аналитики единогласно прогнозируют ее снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25% годовых. Заседание будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя Банка России и публикацией доклада о денежно-кредитной политике (ДКП).

Инфляция в годовом выражении на 19 марта немного превысила 2,2%, но с учетом округлений до десятых она осталась на уровне конца февраля в 2,2%. Инфляцию по итогам 2018 года регулятор ждет на уровне 3,5-4,0%, по итогам 2019-2020 годов - 4,0%.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в пятницу на фоне усиления геополитических рисков и завершают неделю в плюсе, несмотря на снижение в четверг из-за опасений мировой торговой войны. Кроме того, аналитики не исключают, что Вашингтон может отказаться от иранского ядерного соглашения, результатом чего могут стать новые санкции против Ирана и ограничение притока его нефти на мировой рынок.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,8% - до $69,46 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,06% - до $64,98 за баррель. С начала недели котировка Brent подскочила на 5%, WTI - на 4,3%.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 0,81% - до $68,91 за баррель, WTI - на 1,33%, до $64,30 за баррель. Инвесторы были встревожены решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на значительный объем товаров из Китая (до $60 млрд в год). Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.